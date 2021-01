Pepe mais perto do regresso no FC Porto

Pepe já esteve no relvado do Olival, esta quarta-feira, fez treino condicionado e está, por isso, mais perto de regressar à competição. O central, que no dia anterior não tinha saído do ginásio, não deverá, no entanto, ser opção para o jogo com o Famalicão, na sexta-feira.

Pepe sofreu uma lesão muscular na primeira parte do jogo com o Vitória de Guimarães, foi substituído, e ficou de fora da partida com o Moreirense.

Marcano também continua a realizar treino condicionado, enquanto Mbaye faz apenas trabalho no ginásio. Cláudio Ramos, infetado com Covid-19, está em isolamento.

O Famalicão-FC Porto, a contar para a jornada 13 da I Liga, está agendado para sexta-feira, às 21h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.