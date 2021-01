Parlamento prevê renovação do estado de emergência até fevereiro

O Parlamento já prevê o prolongamento do estado de emergência até fevereiro. Na conferência de líderes parlamentares, que se reuniu nesta quarta-feira, ficou marcado para dia 13 um debate sobre o prolongamento do estado de emergência, mas ficou também já reservado o dia 27 de janeiro para debater uma eventual renovação.

O debate de dia 13 era previsível, já que na véspera decorre a reunião com especialistas para avaliar a situação e, no dia 12, o Presidente da República volta a receber os partidos para os ouvir sobre as medidas de combate à pandemia de Covid-19.