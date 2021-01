Parlamento aprova estado de emergência até 15 de janeiro

Veja também:

A Assembleia da República debateu e aprovou esta quarta-feira a renovação do estado de emergência até 15 de janeiro.

O novo estado de emergência, com uma duração de oito dias, foi aprovado por PS, PSD e deputada não-inscrita Cristina Rodrigues.

Bloco de Esquerda, CDS e PAN abstiveram-se. Votaram contra PCP, PEV, André Ventura, do Chega, e a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira.

“A atual situação epidemiológica mostra que precisamos de medidas excecionais”, declarou a ministra da Saúde, Marta Temido, durante o debate.



O ministro da Administração Interna fez um balanço das últimas semanas. Eduardo Cabrita refere que foram realizados 58 mil testes no dia 23 de dezembro, novo máximo diário, e os desafios de pandemia vão continuar nos próximos tempos.



De acordo com o governante, as medidas do estado de emergência têm sido proporcionais.

O BE anunciou hoje que voltará a abster-se em relação à renovação do estado de emergência, enquanto o PSD reivindicou uma "posição responsável" de apoio ao Governo nesta matéria, embora acusando-o de estar numa situação "de calamidade".



O Conselho de Ministros reúne-se na quinta-feira para acertar as medidas do novo estado de emergência.