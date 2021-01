Morte no IPO Porto. Se há segredo de justiça é porque "há investigação criminal"

O bastonário da Ordem dos Advogados, Menezes Leitão , considera que a causa da morte da funcionária do IPO do Porto deve ser divulgada. Contudo, esclarece, “se existe segredo de justiça, significa que foi aberta uma investigação criminal”.

Na opinião deste bastonário, o essencial foi dito: não há relação entre a morte e a vacina contra a Covid-19.

“Naquilo que é o interesse público, se esta situação está ou não ligada à vacina que fez dois dias antes, essa informação, o ministério já deu. Não tem nada a ver com a vacina. Nós gostávamos de saber o que é que se passou e o ministério não dá porque está em segredo de justiça”, resume Miguel Guimarães.

“Agora, porque é que está em segredo de justiça, não sei. Esta é uma questão que vamos tentar perceber e que se vai saber mais cedo ou mais tarde”, conclui.

A funcionária do IPO do Porto, de 41 anos, morreu dois dias depois de ter sido vacinada e, de acordo com a família, não tinha problemas conhecidos de saúde. A causa concreta da morte ainda não foi divulgada, mas o Ministério da Justiça garante que não está relacionada com a vacina. Essas são, avançou em comunicado, as conclusões preliminares da autópsia.