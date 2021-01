Ministra ordena suspensão de atividade não urgente nos hospitais de Lisboa

Veja também:

A ministra da Saúde ordenou os hospitais de Lisboa e Vale do Tejo a suspender de imediato toda a atividade não urgente, no dia em que os novos casos de Covid-19 atingiram um novo valor máximo, com registo de mais de 10 mil infeções.

A ordem da ministra consta de um email ao presidente do Conselho de Administração dos Hospitais do SNS da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo a que os jornais “Expresso” e “Público” tiveram acesso e citam nas suas edições online.

No email pode-se ler que “todos os hospitais devem garantir a alocação de meios humanos à área dos cuidados críticos, de modo a maximizar toda a capacidade de resposta nesta área” e ainda que “todos os hospitais devem suspender a actividade assistencial programada não urgente que possa reverter em reforço de cuidados ao doente crítico.”

O Ministério teme que o grande aumento de casos positivos se faça sentir numa maior procura dos hospitais nos próximos dias, numa altura em que muitos hospitais em Portugal já estão perto do seu limite.

O Governo tem dito repetidamente que tem capacidade de aumentar as vagas para casos Covid se assim for necessário e ainda resta a possibilidade de se recorrer aos hospitais privados e a soluções de emergência como os chamados hospitais de campanha.

O aumento de casos acontece cerca de duas semanas depois dos festejos do Natal, altura em que as regras de confinamento ordenadas pelo Governo foram temporariamente suspensas, apelando-se antes ao bom-senso dos portugueses.

O Ministério terá respondido a um pedido de esclarecimento do “Público”, explicando que “A orientação sobre actividade a cancelar é, como tem sido sempre, para situações de actividade assistencial programada (não urgente) que, pela sua natureza ou prioridade clínica, não implique risco de vida para os utentes, limitação do seu prognóstico e/ou limitação de acesso a tratamentos periódicos ou de vigilância. Com efeito, o que se pretende é assegurar que, sendo necessário, existe aumento da capacidade de resposta ao doente crítico”.

Portugal contabiliza pelo menos 7.286 mortos associados à Covid-19 em 436.579 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 9 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 7 de janeiro, com recolher obrigatório entre as 23h00 e as 05h00 nos concelhos do território do continente com risco de contágio mais elevado.