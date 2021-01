Internamentos Covid. Hospital do Algarve está a receber doentes de outras regiões

Veja também:



O Centro Hospital e Universitário do Algarve é uma das unidades de saúde que está a receber pacientes de outras regiões do país, onde os hospitais locais já estão a atingir a capacidade máxima de internamentos por Covid-19.

Nos últimos dias, foram transferidos oito doentes para Faro: cinco de Lisboa e três do Alentejo.

“Neste momento, ainda estamos com 60% de vagas ocupadas na enfermaria Covid da fase 2”, indica à Renascença Ana Castro.

“Quer dizer que ainda temos, no nosso plano de contingência, mais uma fase intrahospitalar – ou seja, dentro do hospital – em que podemos aumentar a capacidade com vagas. E ainda teremos uma fase 4, que também está planeada se for necessário, em caso de haver uma grande necessidade, de expandirmos para fora do hospital”, adianta.