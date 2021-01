Covid-19. Estas mulheres têm mais de 90 anos e sobreviveram à doença

Testar positivo para a Covid-19 não significou o fim da vida para seis mulheres com mais de 90 anos, utentes de um lar em Sazes da Beira, uma pequena aldeia do concelho de Seia.

Georgina testou positivo à Covid-19 no dia 23 de novembro e testou negativo no dia 4 de dezembro. “Foram 15 dias numa azáfama, mas conseguimos que ela ultrapassasse esta situação. Ela teve pouquíssimos sintomas, algumas dores no corpo, alguma prostração, alguma tosse e pronto, ouvimo-la cantar e respirámos de alívio”, recorda Carla Nereu, diretora técnica do Centro Social Paroquial de Sazes da Beira, que acompanhou com preocupação o estado de saúde de Georgina.

Mas não é caso único no lar de Sazes da Beira. Maria de Jesus, 90 anos feitos no dia 4 de setembro, também está cá para contar a história de como sobreviveu à Covid-19.

“Ainda cá estou, graças a Deus. Ainda estive internada no Hospital da Guarda, quase 15 dias. E vou-me sentindo menos mal, vai devagarinho”, refere.

E devagarinho, Gigi é desafiada a cantar, sem pressas… porque a vontade aos 103 anos, é dela. Mariana Brito sorri: “Ela está numa fase em que já só faz o que lhe apetece, a nossa Gigi”.