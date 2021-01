Adiado debate Renascença/Público sobre presidência portuguesa da União Europeia

Por motivos de força maior, não imputável aos convidados, o debate "Desafios da Presidência Portuguesa da União Europeia" não se realizará como previsto nesta quinta-feira, às 10h00, com as presenças anunciadas do ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva e o ex-ministro do Trabalho José António Vieira da Silva.

O debate, que iria ser difundido pelas plataformas digitais do Público e da Renascença, fica assim sem efeito nesta quinta-feira, sendo adiado para data a anunciar.