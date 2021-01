Trump pede paz mas reafirma "eleição fraudulenta"

Pouco depois da publicação da mensagem, na rede social Twitter, a rede impediu a partilha e as respostas ao tweet, para não incitar à violência.

"Mas têm de ir para casa agora, precisamos de paz, precisamos de paz e de ordem, temos de respeitar as forças de segurança. Não queremos feridos. Estamos num tempo muito difícil, nunca houve um tempo assim, em que isto acontecesse, em que nos tirassem isto, a mim, a vocês, ao nosso país."

A declaração de Trump fica muito aquém do que Joe Biden pediu ao Presidente durante a sua declaração, em que disse que o país estava a assistir a um ataque sem precedentes à sua democracia. “Apelo ao Presidente Trump que vá à televisão agora que defenda a constituição e ponha fim a este cerco”, disse o Presidente eleito, que ainda não assumiu o cargo.

A resistência de Trump em se referir diretamente à violência e a condenar os manifestantes recorda um episódio semelhante em que grupos pró-Trump ocuparam o capitólio do Michigan com Trump a publicar tweets em que manifestou o seu apoio. O Presidente tem-se recusado repetidamente a condenar as fações mais violentas dos seus apoiantes.

A atuação de Trump tem sido criticada por muitos dentro do seu próprio partido. Mitt Romney, a face da oposição interna, já condenou o Presidente mas talvez a posição mais surpreendente tenha sido tomada por Mike Pence, que foi muito criticado por Trump no seu discurso desta tarde aos manifestantes. O ainda vice-Presidente mudou a fotografia de capa da sua conta no Twitter para uma de Joe Biden e Kamala Harris.