Sismo de magnitude 5.0 na escala de Richter sentido na Croácia

Um sismo de magnitude 5.0 na escala de Richter foi sentido esta quarta-feira na Croácia, cerca de uma semana depois do país ter sido atingido por outro terramoto que provocou vários mortos e feridos, segundo o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo.

Não existem, até ao momento, relatos de vítimas ou danos materiais.

De acordo com o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC, na sigla em inglês), o sismo de hoje foi registado às 17h01 (mesma hora em Lisboa) a uma profundidade de 10 quilómetros.

O epicentro foi a cerca de 47 quilómetros a sudeste da capital da Croácia, Zagreb, e a 10 quilómetros oeste-sudoeste de Sisak.

No passado dia 29 de dezembro, a Croácia foi atingida, em particular a cidade de Petrinja (centro), por um sismo de magnitude 6,4 (segundo os dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos) que fez sete mortos e 26 feridos.

O abalo registado há cerca de uma semana também destruiu e danificou milhares de casas.