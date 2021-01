Polícia que baleou Jacob Blake sete vezes nas costas não vai ser acusado

O agente da polícia que baleou um cidadão afro-americano sete vezes nas costas, depois de acudir a uma denúncia de violência doméstica, não vai ser acusado de qualquer crime, anunciou esta segunda-feira o procurador do condado de Kenosha, onde decorreu o incidente.

O incidente ocorreu em agosto de 2020 e foi captado em vídeo, com as imagens a tornar-se virais.

Nas imagens Blake ignora repetidamente os apelos do agente Rusten Sheskey, um polícia branco, para parar, embora não aparente ter um comportamento hostil, e entra no seu carro. Quando se senta no lugar do condutor o agente Sheskey estende o braço para dentro do carro e dispara sete vezes nas costas.

O advogado da família revelou que os três filhos de Blake (com três, cinco e oito anos) se encontravam dentro do carro, no momento dos disparos.



O caso aconteceu pouco tempo depois da morte por asfixia de George Flloyd, também às mãos de agentes da polícia, e num contexto em que a morte de cidadãos afro-americanos por polícias tem estado a gerar ondas de contestação.

Neste caso, contudo, a procuradoria local concluiu que, com base nas provas recolhidas, nem Sheskey nem os outros agentes que estavam com ele, deve responder em tribunal pelo sucedido.

Sheskey disse, em sua defesa, que temia que a vítima estivesse a tentar raptar uma criança que estava sentada no banco de trás do veículo e a polícia de Kenosha afirma que Blake estava armado, tendo sido encontrada uma arma branca no chão do carro.