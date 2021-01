EUA. Morreu a mulher baleada durante os protestos no Capitólio

Uma mulher morreu depois de ter sido baleada no pescoço por forças de segurança quando invadia o edifício. Outro jornalista tem postado várias fotografias de manifestantes a deambular livremente pelos corredores e gabinetes do edifício.

A polícia já retirou a maioria dos congressistas para um local seguro, incluindo Mike Pence, mas alguns que se mantiveram no hemiciclo postaram nas redes sociais mensagens e imagens que mostram a polícia a barrar a entrada, de armas em punho. Alguns dos manifestantes conseguiram entrar na câmara do Senado.

Joe Biden já tomou uma posição pública, condenado o ato. "A nossa democracia está sob um ataque sem precedentes", afirmou, apelando a Donald Trump que "vá à televisão agora que defenda a constituição e ponha fim a este cerco". Trump divulgou poucos minutos depois a sua própria mensagem, que ficou muito aquém do que Biden tinha pedido, em que pede aos manifestantes que voltem para casa mas insiste que compreende a sua dor e a sua frustração.

A polícia usou primeiro gás pimenta e depois gás lacrimogénio para tentar dispersar os manifestantes, mas sem sucesso. A violência levou o autarca da cidade a declarar a imposição de recolher obrigatório em Washington D.C. a partir das 18h, 23h em Lisboa. Segundo a Reuters o presidente da Câmara e a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, ja pediram a intervenção da Guarda Nacional para expulsar os manifestantes da zona.

Num desenvolvimento preocupante, há notícia agora de que outras sedes de poder no país também estão a ser invadidos por manifestantes, incluindo os capitólios do Kansas e da Geórgia. Há protestos em vários outros locais e incidentes a registar em alguns deles, incluindo Ohio e ainda em Washington foi encontrado um engenho explosivo na sede do Comité Nacional Republicano, que foi evacuado, bem como a sede do Partido Democrata.

Depois da invasão do Capitólio, e apesar de ter feito um discurso incendiário horas antes, Trump recorreu ao Twitter para pedir que os protestos sejam pacíficos e que não houvesse conflitos com a polícia e a Guarda Nacional. "Por favor apoiem a Polícia do Capitólio e as Forças de Segurança. Estão verdadeiramente do lado do nosso País. Mantenham-se pacíficos!"

Mitt Romney, o principal rosto da oposição interna a Trump no Partido Republicano, já culpou diretamente o Presidente pelo que se está a passar, dizendo que foi ele quem causou esta "insurreição".

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, também comentou os incidentes na sua conta de Twitter. "Acompanho com preocupação os desenvolvimentos em #Washington. São imagens inquietantes. O resultado das eleições deve ser respeitado, com uma transição pacífica e ordeira do poder. Confio na solidez das instituições democráticas dos #EUA", diz.