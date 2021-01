Democratas conquistam o senado dos Estados Unidos

O Partido Democrata conquistou os dois lugares do Senado que estavam em disputa no Estado da Geórgia e conseguiram assim recuperar o controlo daquela câmara.

Com esta vitória, muito significativa, os Democratas consolidam o comando de todos os órgãos de poder nos Estados Unidos a nível federal. Em novembro já tinham conseguido manter o controlo da Câmara dos Representantes e ganharam a Casa Branca.

A decisão foi anunciada no dia em que o Congresso dos Estados Unidos ia confirmar a eleição de Joe Biden. O ato foi interrompido, porém, pela invasão do Capitólio por milhares de manifestantes pró-Trump que se tinham reunido no exterior ao princípio da tarde para protestar contra o que afirmam ter sido uma eleiçao roubada.

Jon Ossoff e Raphael Warnock venceram as eleições para o senado na Geórgia, um dos estados que Donald Trump diz que deveria ter ganho na eleição presidencial. Ambas as vitórias foram por margens mínimas, mas chegam para virar o Senado para o lado dos democratas pela primeira vez numa década.



Com ambas as câmaras do Congresso nas mãos do Partido Democrata, Biden fica com o caminho livre para governar o país segundo a sua agenda política, sem o perigo de ser bloqueado pelo senado.