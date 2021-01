Covid-19: Agência europeia aprova vacina da Moderna

Veja também:



A Agência Europeia do Medicamento (AEM) aprovou esta quarta-feira a vacina da farmacêutica Moderna contra a Covid-19.

A vacina da Moderna é a segunda a ser aprovada na União Europeia, depois do fármaco da Pfizer/BioNTech, que está a ser administrada desde 28 de dezembro.

A nova "arma" contra a Covid-19 tem agora de receber a luz verde da Comissão Europeia, o que poderá acontecer nas próximas horas.

De acordo com a Agência Europeia do Medicamento, a vacina da Moderna é tomada em duas doses, com um intervalo de 28 dias.