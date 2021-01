China bloqueia missão da OMS para investigar origem do novo coronavírus

Veja também:



A China bloqueou a entrada no país a uma equipa da Organização Mundial de Saúde (OMS) que está a investigar as origens da pandemia da Covid-19. O país alega que os vistos da equipa ainda não estavam aprovados, apesar de alguns membros já estarem a caminho da China.

O diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, já expressou o seu descontentamento com a situação e apelou à China que permitisse a entrada da equipa. “Estou muito desapontado com estas notícias, tendo em conta que dois membros já tinham começado as respetivas viagens e que outros ficaram impedidos de o fazer, à última da hora”, disse.

“Tenho estado em contacto com dirigentes chineses e, mais uma vez, deixei muito claro que a missão é uma prioridade para a OMS e para a equipa internacional”.

Há vários meses que a OMS está a tentar enviar a equipa de especialistas de diferentes países para a China. A organização das Nações Unidas está em conversações com o país desde julho e vários cientistas têm vindo a alertar que é essencial descobrir como é que o vírus se começou a transmitir entre humanos.

A expedição iria começar em Wuhan, onde o surto teve origem, para investigar os primeiros casos da doença. A intenção não seria tentar provar que o vírus surgiu num laboratório chinês, teoria já refutada por vários cientistas.