As imagens da invasão ao Capitólio. Apoiantes de Trump ocupam casa da democracia

Os confrontos foram antecedidos por um discurso de Donald Trump, em que o Presidente cessante disse que os EUA "não vão aturar mais" o que continua a chamar fraude.

Depois de Trump ter abandonado a zona do Capitólio, os apoiantes derrubaram as barreiras de segurança, envolveram-se em confrontos com as forças de segurança e invadiram o edifício do Capitólio, onde decorria uma sessão para confirmar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 3 de novembro.