Vasco Seabra é o novo treinador do Moreirense. O técnico, de 37 anos, assina por uma época e meia, confirmou a Renascença, e sucede a César Peixoto, que, por sua vez, tinha substituído Ricardo Soares.

Seabra esteve um mês desempregado, depois de ter sido demitido do Boavista, onde foi rendido por Jesualdo Ferreira. No domingo, no jogo com o FC Porto, horas depois de César Peixoto ter apresentado a demissão, foi Leandro Mendes que orientou a equipa.

No processo de procura por novo treinador, o Moreirense ponderou a contratação de Álvaro Pacheco, do Vizela, mas acabou por assinar contrato com Vasco Seabra. Álvaro Pacheco tem contrato com o Vizela até 2022 e uma cláusula de rescisão de 500 mil euros.

O Moreirense é o terceiro clube que Seabra orienta na I Liga, depois de Paços de Ferreira e Boavista. Também já treinou Famalicão, Mafra e a equipa sub-23 do Estoril.

O Moreirense está no 10.º lugar da I Liga e já confirmou a contratação de Rafael Martins para o ataque.