Treinador do Famalicão assume que não é a melhor altura para jogar com o Porto

"Os últimos sinais são positivos e vamos abordar este jogo coma esperança de cresceremos para sermos competitivos. [O FC Porto] É um adversário complicadíssimo. Olhar para o calendário e receber uma equipa como o Porto era o que não queríamos. No entanto, estamos convencidos de que vamos dar uma resposta e lutar pela vitória", afirma o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

O treinador do Famalicão não se importava de fazer uma alteração no calendário, porque, neste momento, admite, era preferível encontrar outro adversário que não o FC Porto.

Equipa não perdeu confiança

O Famalicão não vence há cinco jornadas, e pelo meio foi eliminado da Taça de Portugal pelo Rio Ave, mas a equipa, avisa o treinador, não está sem confiança. Está a sentir o momento, sim, mas motivada para regressar aos triunfos.

"[O momento] Pesa, mas não nos tira confiança. Precisamos de pontos. O trabalho vai ajudar-nos a melhorar. A semana foi muito positiva e estou confiante que podemos voltar aos bons resultados", assinala.



Ugarte e Rúben Vinagre já estão com a equipa, são reforços de inverno, e nos últimos dias João Pedro voltou a contar com jogadores que recuperaram de lesões. Automaticamente a qualidade do treino melhorou e o treinador espera que isso se reflita no desafio de sexta-feira.

O Famalicão, 15.º classificado, recebe o FC Porto, segundo da tabela, em jogo a contar para a jornada 13 da I Liga. Encontro com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.