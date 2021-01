Presidente do Mirandela sugere alterações processuais, depois de fiscalização do SEF

Eram quatro e entraram pelas portas do Sport Clube de Mirandela adentro, munidos de pistola.

Foi assim que, há cerca de dois meses, os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) se apresentaram perante o presidente do Mirandela, Carlos Correia. O objetivo da "missão" era detetar casos de tráfico de seres humanos, imigração ilegal e falsificação de documentos, que abundam nos escalões inferiores do futebol português.

O dirigente do emblema da Associação de Futebol de Bragança – atual 4º classificado da Série A do Campeonato de Portugal – confirma a atuação do SEF, em declarações à Renascença.

“Tivemos aqui a visita do SEF e eu até lhes disse ‘ainda bem que vieram, porque o Sport Clube de Mirandela quer sempre ter os jogadores legais e o caminho terá de ser esse’”.

Burocracia processual promove falta de transparência

Ainda assim, o presidente do Mirandela nota que “hoje em dia não é fácil para um jogador pedir a manifestação de interesse, porque é tudo 'online'”.

“São os próprios jogadores que têm de fazer isso e é um bocado mais complicado. Seria mais fácil nós, clubes, ir com eles ao SEF e o atendimento ser na repartição do SEF, mas isso é impossível”, explica Carlos Correia.

O presidente do Sport Clube de Mirandela sublinha as dificuldades burocráticas com que se depara para a legalização de atletas estrangeiros. Carlos Correia admite que possa haver jogadores no clube cujo processo de regularização não esteja totalmente concluído, mas confia que tudo está a ser feito dentro da lei.