Nacional tem o "aliciante de poder ser o primeiro a derrotar o Sporting"

Ser a primeira equipa em Portugal a derrotar o Sporting é um dos aliciantes do Nacional da Madeira. Os leões, líderes do campeonato, ainda não perderam na I Liga e o treinador Luís Freire espera ser o primeiro a ter sucesso.

"Todos estão a tentar vencer o Sporting e nós temos o aliciante de poder ser a primeira equipa a consegui-lo. Queremos ganhar ao Sporting, mas do outro lado está uma grande equipa, que está a jogar futebol de muita qualidade", observa.

Luís Freire traça as diferenças e diz que o desafio "é quase um David contra Golias". "Temos de agigantar-nos. Sporting é uma equipa muitíssimo completa e o primeiro lugar não é um acaso. Queremos vencer na nossa casa. Temos máximo respeito, mas máxima ambição também", assinala, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

Sporting em grande momento e o Nacional com o melhor para vir

O treinador dos madeirenses considera que o Sporting "é uma grande candidato ao título" e, neste momento, "é maior candidato porque está em primeiro". O Nacional também está num bom momento - duas vitórias consecutivas -, mas "o melhor ainda está para vir", avisa Luís Freire.

"Tivemos duas vitórias seguidas. Tal como o Sporting, estamos no lugar em que queremos (...), mas o melhor Nacional da época está para vir. Tenho a certeza que a equipa vai crescer", refere.



Kalindi, na fase final da recuperação de uma lesão, é a única dúvida para o jogo com o Sporting, marcado para quarta-feira. O Nacional, 9.º classificado da I Liga, com menos um jogo realizado, recebe os leões, líderes do campeonato, às 18h30.

A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. O árbitro é Manuel Mota.