Nacional estranha regresso do Vitória de Guimarães aos treinos

O Nacional da Madeira emitiu, esta terça-feira, um comunicado a mostrar estranheza com o regresso do Vitória de Guimarães aos treinos. O clube insular admite agir judicialmente contra as autoridades de saúde, por conflito de interesses.

A equipa do Vitória de Guimarães regressou esta terça-feira aos treinos, depois de todos os elementos do plantel e da estrutura afeta à equipa principal terem testado negativo à Covid-19. Os seis jogadores que testaram positivo ao novo coronavírus estão em isolamento e indisponíveis para o jogo com o Moreirense, relativo à 13.ª jornada da I Liga, agendado para sábado, às 17h00.