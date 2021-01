"É um erro pensar que o Benfica está pressionado por jogar com o Tondela"

Pako Ayestarán desconfia da falta de confiança do Benfica e está avisado para a possibilidade de os encarnados darem a volta ao momento negativo que atravessam já na próxima oportunidade, precisamente diante do seu Tondela.

"As grandes equipas, como o Benfica, são capazes de lidar com esta pressão. Vimos, em muitas ocasiões, grandes equipas, sob este tipo de pressão, capazes de extrair o melhor delas. Se formos à Luz a pensar que o Benfica está pressionado por jogar com o Tondela estamos a cometer um erro", avisa.

O treinador basco do Tondela refere que a sua equipa tem de estar "perto da perfeição para trazer alguma coisa do Estádio da Luz". "Esperamos que o Benfica não esteja a 100% e que nós estejamos a 110% para termos possibilidades", acrescenta, na conferência de imprensa de lançamento do jogo da 13.ª jornada.