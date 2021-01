Roma de Paulo Fonseca vence e aproxima-se do segundo lugar

A AS Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, colocou-se a três pontos do segundo lugar do campeonato italiano, esta quarta-feira, ao vencer no terreno do Crotone, por 1-3.

O espanhol Borja Mayoral, emprestado pelo Real Madrid, abriu o marcador aos oito minutos e, aos 29, ampliou a vantagem romana.

Ao minuto 35, Henrikh Mkhitaryan fez o terceiro golo da Roma, de grande penalidade. Vladimir Golemic reduziu aos 71 minutos.

Com este triunfo, a Roma passa a somar 33 pontos, menos três que o Inter de Milão, segundo classificado, e menos quatro que o AC Milan, que lidera a tabela classificativa e tem menos um jogo.

Inter abre alas para o Milan

O Inter perdeu, esta quarta-feira, no reduto da Sampdoria, por 2-1.

Antonio Candreva marcou aos 23 minutos, de penálti, e Keita Baldé dilatou aos 38. O melhor que a equipa de Antonio Conte conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem ao minuto 65, por Stefan de Vrij.

O AC Milan defronta a Juventus, sétima classificada, com 27 pontos, às 19h45, em San Siro. Se vencer, abrirá um almofada, na liderança da Serie A, de quatro pontos para o Inter e de sete para a Roma.