Manchester City marca encontro com Tottenham na final da Taça da Liga

O Manchester City marcou encontro com o Tottenham Hotspur na final da Taça da Liga de Inglaterra, esta quarta-feira, depois de vencer o rival Manchester United, por 0-2, em Old Trafford.

Com Rúben Dias e João Cancelo titulares pelo City e Bruno Fernandes no onze do United, os golos só apareceram na primeira parte.

John Stones inaugurou o marcador aos 50 minutos e, já perto do final, aos 83, Fernandinho "matou" o jogo e a discussão da meia-final.

Na final de Wembley, marcada para 25 de abril, o Manchester City defronta o Tottenham, de José Mourinho, que eliminou o Brentford.