Juventus bate AC Milan e reaproxima-se da liderança

A Juventus reaproximou-se dos lugares cimeiros do campeonato italiano, esta quarta-feira, ao derrotar o AC Milan, por 1-3, em San Siro.

Com Cristiano Ronaldo no onze, a Juventus foi a primeira a marcar, por intermédio de Federico Chiesa, aos 18 minutos. Contudo, ainda antes do intervalo, assistido por Rafael Leão, Davide Calabria empatou para o AC Milan, que também teve Diogo Dalot no onze inicial.

Ao minuto 62, Chiesa devolveu a vantagem à Juventus e, 14 minutos depois, Weston McKennie confirmou a vitória da vigente campeã.

Com este triunfo, a Juventus sobe ao quarto lugar da tabela, com 30 pontos, menos sete que o AC Milan, primeiro classificado da Serie A, mas menos um jogo disputado. Entre eles, estão a Roma, de Paulo Fonseca, com 33 pontos, e o Inter de Milão, com 36.