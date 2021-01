Caixinha demitido do Al Shabab

Pedro Caixinha já não é treinador do Al Shabab, da Arábia Saudita. O treinador português esteve cinco meses no clube e foi demitido depois da eliminação nas meias-finais da Liga dos Campeões da Arábia, pelo Al Ittihad.

O técnico, de 50 anos, deixa o Al Shabab no terceiro lugar do campeonato saudita, a cinco pontos do primeiro classificado, o Al Hilal.

Carlos Hernández, treinador espanhol que estava nos escalões de formação do clube, é o técnico interino da equipa, até o Al Shabab anunciar o nome do sucessor de Caixinha.

Nos sauditas, o treinador português tinha Fábio Martins, cedido pelo Braga, no plantel. A estrela da companhia é o argentino Éver Banega. Lichnovsky e Sebá, que passaram pelo futebol português, também fazem parte da equipa.