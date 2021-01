Slaven Bilic é o novo treinador do Beijing Guoan. O clube chinês confirmou a contratação do técnico croata para as próximas duas temporadas.

Bilic sucede ao francês Bruno Génésio, antigo treinador do Lyon que levou a equipa às meias-finais do "play-off" da liga chinesa.

Bilic esteve pouco mais de 15 dias sem emprego, depois de ter sido demitido do West Bromwich Albion em meados de dezembro. O antigo selecionador da Croácia, responsável pelo regresso do WBA à Premier League, foi substituído por Sam Allardyce no clube inglês.