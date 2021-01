Barcelona empresta Aleña ao Getafe

Barcelona e Getafe chegaram a acordo para a cedência de Carles Aleña, até ao final da temporada. O médio, de 23 anos, volta a ser emprestado, depois de na época passada ter sido cedido ao Bétis.

Os catalães informam que o Getafe pagará o salário do jogador até ao final da época.

Com Koeman, Aleña foi utilizado em cinco partidas. Produto das escolhas do Barça, o esquerdino deu nas vistas em 2018/19, com Ernesto Valverde. Fez 27 jogos pela equipa principal, nessa época, e marcou dois golos.