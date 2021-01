Atlético de Madrid eliminado da Taça do Rei por equipa da terceira divisão

O Atlético de Madrid foi eliminado na segunda ronda da Taça do Rei, esta quarta-feira, pelo Cornellá, equipa da terceira divisão espanhola.

Com João Félix a titular, o Atlético entrou no jogo com o pé esquerdo. Adrián Jiménez marcou o único golo do jogo logo aos sete minutos.

A missão da equipa de Diego Simeone, que tirou Félix a meio da segunda parte, complicou-se ainda mais com a expulsão de Ricard Sánchez, aos 65 minutos. O Cornellá conseguiu segurar a vantagem mínima até ao final e avança para a terceira ronda.

Duro golpe nas aspirações do Atlético de Madrid, que poupou alguns jogadores e perde um troféu logo a meio da temporada.