Francisco Assis. "Aplicação de fundos europeus em Portugal não é negativa, mas tem que ser melhor"

O Conselho Económico e Social quer estar entre as instituições que devem avaliar a aplicação dos próximos fundos europeus. Face à perspetiva de chegada de muitos milhões de euros comunitários já a partir deste ano, Francisco Assis – que está à frente da concertação social desde a segunda metade de 2020 – quer que o organismo que dirige também analise a forma como esse dinheiro vai ser gasto em Portugal.

“O Conselho Económico e Social tem competências nesse domínio. É uma matéria em que estou a trabalhar neste momento, no sentido de tentar encontrar uma resposta institucional no âmbito do CES para que também participe ativamente nesse processo. Tem que haver uma cultura de avaliação [porque] isso reforça a nossa posição diante dos países frugais. O balanço global da aplicação dos fundos europeus em Portugal não é negativo. Está longe de ser negativo e nalgumas áreas até é muito positivo. Mas podia ser melhor e tem que ser melhor. Temos que ser mais exigentes nesse domínio”, afirma Francisco Assis no programa Da Capa à Contracapa, da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Na primeira edição de 2021, o debate centrou-se na análise das prioridades para a Europa num semestre em que Portugal assume a presidência rotativa da União Europeia.

O Governo português pretende deixar uma marca que passa pelo reforço da articulação das políticas sociais. Francisco Assis admite que será difícil que os Estados-membros da União Europeia abdiquem do seu poder de definir, por exemplo, os valores dos salários mínimos nos países onde ele existe.