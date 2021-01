Qualificação para o Qatar começa em Alvalade

A caminhada da seleção portuguesa para o Mundial 2022 vai começar em Alvalade. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta quarta-feira, que a equipa de Fernando Santos recebe o Azerbaijão, a 24 de março, às 19h45, no estádio do Sporting.

“É com grande satisfação que anunciamos o regresso da seleção nacional ao Estádio José Alvalade para o arranque, frente ao Azerbaijão, da qualificação para o Campeonato do Mundo 2022. Esta é uma casa onde temos sido felizes e esperamos poder oferecer aos portugueses mais uma vitória e um excelente espetáculo nesta estreia", diz Fernando Gomes, numa citação publicada no site da FPF.

O presidente da FPF agradece a "disponibilidade demonstrada pelo Sporting para receber este jogo em condições de total segurança, numa altura em que o país ainda está a enfrentar duramente a pandemia".

Por sua vez, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, manifesta "satisfação e orgulho" por o Sporting voltar a ser escolhido para primeiro jogo em casa da seleção nacional.

Além do Azerbaijão, Portugal tem, como adversários no Grupo A de qualificação para o Mundial do Qatar, outros três adversários: Luxemburgo, Sérvia e República da Irlanda. O Qatar, organizador da competição, também integra o grupo de Portugal e a seleção nacional tem dois jogos, ainda por agendar, com aquele adversário.