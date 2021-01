“Jesus ainda não enquadrou reforços de milhões"

José Augusto, bicampeão europeu pelo Benfica, considera que Jorge Jesus “ainda não conseguiu enquadrar os reforços que custaram milhões” e, por isso, exige mais ao treinador no trabalho com os jogadores para que o rendimento seja o esperado.

Os jogos, salienta, acompanha-os "com sofrimento", identificando "falta entrosamento e velocidade" a uma equipa que tarda em confirmar as promessas de bom futebol, muitos golos e muitos pontos, feitas no início da temporada.