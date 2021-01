João Cutileiro. Ministra quer casa-museu “onde novas gerações possam aprender”

Nestas declarações à Renascença , a ministra da Cultura lembra que, em maio, parte do espólio de João Cutileiro vai poder ser visto em Foz Coa .

“João Cutileiro decidiu doar o seu espólio ao Estado. São cerca 900 peças que estão na casa do João Cutileiro. Desejo que a casa, a sua casa, a casa onde sempre trabalhou, a casa-ateliêr seja uma casa pública, uma casa-museu-ateliêr, onde as novas gerações possam aprender”, avança.

“É mais um dia triste para a cultura portuguesa”, afirma Graça Fonseca à Renascença . “João Cutileiro deixou muito à cultura portuguesa. Foi um artista extraordinário, um escultor da vida, com uma obra notável que está presente em Portugal, fora do nosso país em muitas coleções”, aponta.

Tinha 83 anos e as suas obras estão espalhadas por(...)

“Um escultor ímpar para a sua época” – José de Guimarães

Ouvido também pela Renascença, o artista plástico José de Guimarães recorda o amigo, que deixou uma marca ímpar na cultura portuguesa.

“Eu conheço o João desde os meus primeiros passos, quase, nas artes. Trabalhámos na mesma galeria durante muito tempo. Ele era uma simpática, um autor com uma grande capacidade de trabalho”, conta.

“Foi um escultor original e ímpar para a sua época. Houve muitos escultores contemporâneos, mas ele, na época em que viveu, desenvolveu uma atividade artística bastante acentuada, importante e a obra dele está para aí espalhada em inúmeros sítios”, acrescenta, dando como exemplo “a de D. Sebastião, em Lagos, o monumento ao 25 de Abril, aqui em Lisboa”.

“E, a par das obras públicas, há um conjunto de obras espalhadas, quer em instituições, como por exemplo a Fundação Gulbenkian”, acrescenta.

“Amigo e mestre” – José Pedro Croft

O artista plástico José Pedro Croft fala de João Cutileiro como "um grande amigo e um mestre", que conheceu aos 20 anos e com quem trabalhou.

"Fui seu assistente. Na altura eu estava a estudar pintura e convidou-me para trabalhar com ele, e eu fui. Larguei tudo e fui para Lagos. Foi uma amizade que durou mais de 40 anos", recorda José Pedro Croft à agência Lusa.

O artista considera que Cutileiro foi "uma referência" para o seu trabalho e para a sua vida "na ética e como modelo, de enorme talento e enorme coragem de ser artista num país que também não é fácil".

"É uma obra grande, que fica difícil de resumir em poucas frases", frisou, realçando a "enorme vitalidade e a enorme vontade de viver" de João Cutileiro.

Croft sublinha ainda que Cutileiro começou nos anos 1950, numa altura em que "a escultura estava muito dependente das encomendas da estatuária".

“Um dos artistas maiores do sec. XX” – Ana Paula Amendoeira

A diretora regional de Cultura do Alentejo considera que João Cutileiro representa um marco na escultura em Portugal, com um papel fundamental na inspiração de uma nova geração de escultores.

“O escultor João Cutileiro é, de facto, um dos artistas maiores do século XX português e um marco no que diz respeito à escultura em Portugal, mas não só – ele está representado em coleções em todo o mundo, em todos os continentes”, começa por afirmar, em declarações à Renascença.

Na opinião de Ana Paula Amendoeira, o escultor falecido nesta terça-feira “teve um trabalho absolutamente extraordinário, quer em quantidade quer em qualidade. Ele trabalhava muitíssimo”.

Recordando em traços largos a carreira de João Cutileiro, a diretora regional de Cultura do Alentejo diz que João Cutileiro “teve a sua formação fora de Portugal, mas depois radicou-se em Portugal a partir dos anos 70 em Lagos, onde tem uma das suas peças mais icónicas – o D. Sebastião, que marca uma rutura com a escultura pública que se via na altura em Portugal”.