Sporting ganha na Choupana? "Pode não ser tão difícil como noutras épocas"

Bruno Patacas acredita que o Sporting poderá passar pelo Estádio da Madeira, casa do Nacional, esta temporada, sem sentir as dificuldades de outros anos.

A equipa de Luís Freire está a realizar um campeonato tranquilo - 9.º lugar, com 13 pontos -, mas os leões, sublinha o antigo jogador dos dois clubes, estão a travessar um grande momento, com "a equipa forte e motivada".

"Está no primeiro lugar e tem jovens jogadores com muita qualidade. Está a praticar bom futebol e vem de uma vitória moralizadora diante do Sporting de Braga. Penso que será complicado para o Nacional, que irá tentar pontuar. Para o Sporting, ganhar na Choupana, esta época, pode não ser tão difícil como noutros anos", refere em entrevista a Bola Branca.



Título nacional para o Sporting e estabilidade para o Nacional, os desejos de Patacas



Para Bruno Patacas este Sporting é, claramente, candidato ao título. Já o Nacional, calcula, pode obter a desejada estabilidade na Primeira Liga.



"O Sporting já teve testes difíceis e mostrou que irá lutar pelo título. Para o Nacional, clube que está no meu coração e pelo qual tenho enorme carinho, o que desejo que é possa estabilizar na divisão principal, porque é aí o seu lugar", conclui.

O jogo Nacional da Madeira-Sporting realiza-se na quinta-feira, na Choupana, às 18h30. Partida que terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.