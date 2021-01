Apesar da pandemia, Leões da Madeira prometem apoio ao Sporting

Apesar de todas as restrições relacionadas com a pandemia da Covid-19, o Sporting vai sentir o apoio dos seus adeptos na "Pérola do Atlântico", conforme garante, à Renascença, o presidente dos Leões da Madeira.

A equipa de Rúben Amorim vai jogar na próxima quinta-feira com o Nacional, na Choupana, em partida da 13.ª jornada do campeonato. Duarte Agrela garante que, respeitando todas as normas de segurança, os adeptos vão fazer chegar o seu apoio aos jogadores.

"Os adeptos podem ir ao aeroporto buscar a equipa mas aconselho que vejam o jogo em suas casas. Na Madeira, estamos a sofrer um pouco com o aumento de novos casos de Covid-19. Apoiem o nosso Sporting com cuidado e à distância", refere, em entrevista a Bola Branca.

Choupana sempre difícil

Na liderança da classificação e com quatro pontos de vantagem sobre os principais rivais, o Sporting vai tentar vencer na Choupana para colocar ainda maior pressão em Benfica e FC Porto.

"O Nacional tem feito um bom campeonato, tem uma excelente equipa e bem orientada. É sempre difícil jogar na Choupana mas nada vai impedir o Sporting de lutar pelos três pontos, esse é o seu único objetivo", acrescenta Duarte Agrela.

Para o presidente dos Leões da Madeira, o segredo do sucesso da equipa leonina tem sido a união de todos os sportinguistas.

"A equipa tem pensado jogo a jogo e tem havido tranquilidade, que é o mais importante. Da estrutura, à equipa e aos adeptos, tem havido união. Mesmo não concordando com algumas decisões ou tomadas de posição, há que respeitar. Se não estivermos unidos, damos força aos nossos adversários e isso não pode acontecer", conclui.

O jogo Nacional da Madeira-Sporting realiza-se na quinta-feira, na Choupana, às 18h30. Partida que terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.