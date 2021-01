Leão e dragão com garras afiadas, águia voa baixinho

No seguimento de exibições deficitárias vindas de meses anteriores, os comandados de Jorge Jesus repetiram, em Ponta Delgada, os maus momentos por que têm passado em jogos anteriores, tendo saído de Ponta Delgada com apenas um ponto na bagagem, o que deu origem à queda da equipa para o terceiro lugar da classificação, ainda que em igualdade pontual com o Futebol Clube do Porto.

Porque se está sempre à espera que a formação encarnada mude de vida, o desaire registado nos Açores fica como mais uma evidência do seu fraco rendimento, com consequências que se tornam a cada dia mais visíveis.

Os adeptos da águia permanecem descontentes e a sua frustração está mesmo em contraponto com o otimismo espalhado pelo seu treinador, ainda a temporada nem sequer tinha começado.

No outro lado da segunda circular lisboeta, ao contrário, respira-se otimismo e confiança. A equipa leonina continua a superar as expectativas e, neste momento, leva até uma confortável vantagem – quatro pontos sobre a concorrência mais direta.

Claro que estão cumpridas apenas 12 jornadas de um campeonato de 34 e, por isso, Alvalade não tem motivos para fazer estralejar foguetes, ainda que o quadro atual esteja claramente, como está, em contradição com o de anos anteriores.

Contra o Sporting de Braga, outro candidato, a estrelinha do leão também entrou em campo. Só que a equipa foi eficaz, e daí extraiu proveitos em confronto com os bracarenses, que não foram capazes de aproveitar as excelentes oportunidades de que dispuseram, sobretudo na primeira parte do desafio, acabando assim por tornar justo o desfecho do encontro.

O Sporting iniciou, assim, de forma positiva um mês de janeiro de forte compromisso, findo o qual será possível tornar mais abrangentes as análises ao seu comportamento.

Campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga vão apresentar aos comandados de Rúben Amorim uma fatura que não vai ser fácil contabilizar a seu favor.

O Futebol Clube do Porto foi o menos incomodado da jornada que passou. A tarefa que cumpriu frente ao Moreirense não envolveu grandes riscos e a vitória do dragão acabou até por se transformar no desfecho lógico daquilo que aconteceu no relvado.

Provas mais difíceis esperam seguramente os comandados de Sérgio Conceição.