Pandemia obriga Papa a cancelar batismos na Capela Sistina

Os batismos presididos pelo Papa na Capela Sistina são sempre momentos de festa e algo barulhentos, pela presença de dezenas de bebés. Desta vez, no entanto, a festa foi cancelada.

“Devido à situação de saúde, por precaução, o tradicional batismo de crianças presidido pelo Santo Padre na Capela Sistina não será celebrado este ano no Domingo do Baptismo do Senhor”, lê-se numa breve nota publicada, esta manhã, pelo Vaticano.

Habitualmente, desde os pontificados anteriores, o Santo Padre batiza algumas dezenas de crianças recém-nascidas, acompanhadas pelos os seus pais e padrinhos. A celebração acontecia sempre no domingo de janeiro que coincide com a festa litúrgica do batismo de Jesus.

Considerando as restrições impostas pelas autoridades de saúde italianas, e para impedir novos contágios Covid, a celebração de 2021 é cancelada e “os batismos serão celebrados nas respetivas paróquias a que pertencem”, acrescenta a nota.