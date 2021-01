Igreja Ortodoxa da Grécia desafia confinamento para festejar a Epifania

Veja também:

A Igreja Ortodoxa da Grécia ordenou a abertura dos lugares de culto em todo o país, desafiando assim as ordens de confinamento decretadas pelo Governo de Atenas.

A decisão foi tomada depois de uma reunião de emergência do sínodo da Igreja, que não concorda com as medidas governamentais.

“O sínodo não concorda com as novas medidas do Governo sobre a operação de locais de culto e insiste naquilo que foi acordado originalmente com o Estado”, diz a Igreja, através de um comunicado.

“Pede-se que a decisão acima referida seja absolutamente respeitada pelo Estado, sem mais demoras, tendo em cona que todas as medidas de higiene têm sido aplicadas pelos clérigos em milhares de igrejas por toda a Grécia”, afirma.

Os responsáveis pela Igreja Grega estão assim decididos a assinalar a Epifania, a celebração do batismo de Cristo, na quarta-feira, dia 6 de janeiro.

O acordo a que se refere o sínodo foi firmado antes da época de Natal. O Governo grego disse então que iria relaxar as limitações à operação de todos os locais de culto, permitindo a realização de celebrações nos dias de Natal, de Ano Novo e de Epifania. Contudo, o surto de casos de Covid-19 levou agora o Executivo a retroceder, dizendo que as restrições se voltariam a impor por forma a possibilitar a reabertura das escolas no dia 11 de janeiro.