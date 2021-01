Porto começa a preparar viagem a Famalicão sem quatro jogadores

O FC Porto regressou esta terça-feira aos treinos, no Olival, depois de um dia de folga. A equipa iniciou a preparação do jogo com o Famalicão, agendado para sexta-feira às 21h00.

Mbaye, Pepe, Marcano e Cláudio Ramos são os jogadores indisponíveis. O central espanhol fez treino condicionado; Pepe fez tratamento e trabalho no ginásio; Mbaye trabalhou no ginásio. Cláudio Ramos testou positivo à Covid-19 e cumpre período de isolamento.

A novidade para Famalicão é Otávio. O médio brasileiro cumpriu dois jogos de castigo - Vitória de Guimarães e Moreirense -, devido a críticas à arbitragem após a final da Taça de Portugal, e está de volta às opções.

O FC Porto, segundo classificado da I Liga, visita o terreno do Famalicão, 15.º, um ponto acima da zona de descida. O jogo, referente à jornada 13 do campeonato, é às 21h00 de sexta-feira. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.