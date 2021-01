​Rui Rio acusa ministra da Justiça de mentir e defende demissão

O líder do PSD, Rui Rio, afirma que a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, mentiu e não tem condições para continuar no cargo.



“É absolutamente inequívoco que a ministra da Justiça mentiu, claramente, quando disse que não conhecia a carta que tinha as falsidades para influenciar o conselho a decidir a favor do procurador que pretende e depois as próprias falsidades da carta”, afirmou esta terça-feira Rui Rio.

O presidente social-democrata garante que num Governo seu a ministra ou saía pelo seu pé ou era demitida, por isso, o primeiro-ministro, António Costa também tem responsabilidades ao reforçar a confiança em Van Dunem.

Rui Rio diz que o Governo deve aguentar-se, pelo menos, até ao outono, a menos que se sucedam novos casos como os que envolveram a ministra da Justiça e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, com a morte de um cidadão ucraniano à guarda do SEF.

“No fim do ano há um momento crítico, que são as eleições autárquicas e o Orçamento do Estado. Até lá, só por escândalos uns atrás dos outros é que podem haver uma instabilidade política, porque o normal é que ela não exista, até porque estamos em pandemia”, sublinha o líder da oposição.