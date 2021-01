Presidência europeia. Costa e Michel acertam agulhas em tempo (ainda) de pandemia

Em cima da mesa vai estar também a análise da possível realização presencial das reuniões da Presidência Portuguesa, tendo em conta a situação pandémica . O primeiro teste será já na próxima semana com a reunião dos comissários europeus com a Presidência Portuguesa.

Os dois responsáveis políticos vão passar em revista os próximos passos da Presidência, após os entendimentos firmados no Natal e Ano Novo, como o acordo comercial fechado com o Reino Unido e o acordo de princípio de investimentos entre a China e a UE.

O primeiro-ministro português recebe nesta terça-feira o presidente do Conselho Europeu para uma reunião de trabalho. Charles Michel deverá acertar com António Costa os detalhes estratégicos da Presidência Portuguesa tendo em conta os desenvolvimentos das últimas semanas ao nível da situação epidemiológica de Covid-19 na Europa.

No semestre anterior, esta reunião foi virtual presidida pelas alemãs Angela Merkel e Ursula Von der Leyen. Se for presencial, de acordo com informações recolhidas pela Renascença junto da Presidência Portuguesa, a Comissão aterrará em Lisboa com cinco a seis comissários, encabeçados pela presidente Von der Leyen, para reuniões de trabalho com o Governo português e encontros com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Antes disso, na quinta-feira, é a vez de o presidente do Eurogrupo visitar Lisboa para reuniões com o ministro das Finanças.

Mas, voltando a esta terça-feira, pelas 15h30, o presidente do Conselho Europeu é esperado no Centro Cultural de Belém (CCB) para uma reunião com o Costa, Santos Silva e Ana Paula Zacarias, a que se seguirá uma conferência de imprensa conjunta com António Costa.



Os dois responsáveis assistem depois, pelas 18h30, ao concerto inaugural da Presidência Portuguesa – um concerto transmitido pela RTP e que conta com a participação dos fadistas Carminho, Ana Moura, Sara Correia e Camané, bem como da Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida pela maestrina Joana Carneiro.