Renascença e Público debatem desafios da Presidência Portuguesa da União Europeia

No arranque da Presidência Portuguesa da União Europeia, a Renascença e o Público organizam um debate exclusivo online sobre as prioridades da Europa para o semestre que agora se inicia, entrevistando alguns dos principais protagonistas dos próximos meses.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o antigo ministro do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade Social, José António Vieira da Silvak respondem às perguntas de Marina Pimentel, da Renascença, e Manuel Carvalho, do jornal Público a partir das 10h00 da próxima quinta-feira, 7 de janeiro.

A par do Primeiro-Ministro, o chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, é o membro do Governo mais envolvido no "coração" da Presidência Portuguesa da União Europeia.

Entre as prioridades da Presidência, que Portugal assume até 30 de junho, estão as questões sociais. O Governo pretende dar um "impulso definitivo" para a concretização do chamado Pilar Europeu dos Direitos Sociais, com a organização da Cimeira Social agendada para maio na cidade do Porto. O antigo ministro Vieira da Silva é o conselheiro especial do comissário europeu do Trabalho e Direitos Sociais para esta área durante a presidência portuguesa da União Europeia.

Pode acompanhar este debate exclusivo através da transmissão em streaming nas plataformas digitais do jornal Público e da Rádio Renascença.