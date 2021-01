Quase 5 mil novos casos de Covid-19 em Portugal no quarto dia com mais mortes

Nos hospitais portugueses há esta terça-feira mais 89 pessoas internadas com Covid-19, num total de 3.260 pacientes .

A DGS indica que hoje há quatro mortos nos 50-59, 14 mortos nos 60-69, 12 mortos nos 70-79 e 59 em pessoas com mais de 80 anos.

Este é o quarto dia com mais mortes desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Portugal regista esta terça-feira mais mais 90 mortes, 4.956 casos e 89 internados com Covid-19, avança a Direção-Geral da Saúde (DGS).

No mesmo ano em que a pandemia chegou a Portugal, (...)

Portugal tem um total de 80.183 casos ativos de Covid-19, uma subida de 175 em 24 horas.

Recuperaram da doença 4.691 pessoas e há agora mais de 96 mil pessoas em contactos de vigilância.

A região Norte regista esta terça-feira 33 mortes e mais 1.945 casos (39%) de Covid-19.

Seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com 24 óbitos e 1.552 infeções (31%) no espaço de um dia.

A região Centro tem mais 17 mortes e 845 casos (17%), o Alentejo 14 mortes e 310 casos e o Algarve um óbito e 193 infeções.

Nas regiões autónomas, a Madeira regista uma morte e 72 casos e os Açores 39 infeções nas últimas 24 horas.

[em atualização]