Pediatria e ala Covid do Hospital de Santa Maria da Feira evacuadas devido a incêndio

Um incêndio que deflagrou esta terça-feira no Hospital de Santa Maria da Feira obrigou à evacuação do serviço de pediatria localizado no piso quatro do edifício, bem como uma parte do quinto piso, onde está localizada a ala reservada a doentes com Covid-19.

O incidente deveu-se a um "sobreaquecimento das componentes elétricas do quadro elétrico da casa das máquinas dos elevadores", disse à Renascença o comandante dos bombeiros de Santa Maria da Feira. Jorge Coelho revelou ainda que "deste incidente resultou um bocadinho de fumo, de intensidade de cheiros e houve necessidade de evacuar a ala da peditaria e uma parte do quinto piso".

Ao que a Renascença apurou junto da mesma fonte, o fogo está extinto, mas no local mantém-se vários operacionais agora ocupados em manobras de ventilação.

Na sequência deste fogo, não há registo de feridos.





[notícia atualizada às 10h06]