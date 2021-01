Marcelo propõe renovação do estado de emergência até 15 de janeiro e defende proteção social

Veja também:



O Presidente da República propôs esta terça-feira ao Parlamento renovação do estado de emergência até 15 de janeiro. Marcelo Rebelo de Sousa defende o reforço da proteção social em tempo de crise pandémica.

"Com efeito, mantendo-se a situação de calamidade pública provocada pela pandemia Covid-19, e, não sendo possível realizar antes de meados de janeiro uma nova reunião com os especialistas, com dados significativos da evolução daquela, torna-se necessário renovar o estado de emergência por uma semana, de 8 a 15 de janeiro", defende o chefe de Estado, em comunicado publicado no site da Presidência.



Nesta renovação do estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha a necessidade de apostar na proteção social em tempo de pandemia e de crise.

No debate televisivo de segunda-feira para as eleições presidenciais de dia 24, o Presidente recandidato defendeu mais medidas de apoio direto e o alargamento do prazo de pagamento das moratórias criadas por causa da pandemia de Covid-19.

"O diploma salienta a necessidade de o Governo continuar a prever mecanismos de apoio e proteção social, no quadro orçamental em vigor", refere o comunicado oficial.



O Presidente clarifica, ainda, que "a possibilidade de requisição de trabalhadores se aplica especificamente para a realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa".

"Igualmente precisa que o adiamento de pedidos de cessação de relações laborais de trabalhadores do SNS não pode ser superior à duração do estado de emergência e ser justificado por imperiosas razões de serviço", sublinha.