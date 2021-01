Madeira com mais 82 novos casos

Veja também:

A Madeira tem esta terça-feira mais 82 casos positivos de Covid-19, nove importados e 73 de transmissão local, passando a contabilizar 2.192 doentes, revela a Direção Regional da Saúde (DRS).

Segundo este organismo, até esta terça-feira foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira (RAM) 3.652 notificações de casos suspeitos de Covid-19 dos quais 1.460 não se confirmaram.

"Hoje há 82 novos casos positivos a reportar, pelo que a RAM passa a contabilizar 2.192 casos confirmados de Covid-19 no território regional, tratando-se de nove casos importados (um proveniente do Reino Unido, um da Polónia, um da Grécia, três da Região de Lisboa e Vale do Tejo e três da Região Norte de Portugal) e 73 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos", refere o boletim epidemiológico.

A DRS adianta ainda que há esta terça-feira mais 46 casos recuperados a reportar, passando a região a contabilizar 1.264 casos recuperados de Covid-19 e um total de 16 óbitos associados ao novo coronavírus.

"São 912 os casos ativos, dos quais 175 são casos importados e 737 são casos de transmissão local", especifica.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 39 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 827 em alojamento próprio e 46 pessoas encontram-se esta terça-feira internadas (40 na Unidade Polivalente e seis na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19).

No total, há 261 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM, EPERAM, estando em curso as respetivas investigações epidemiológicas.

Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam agora 26.385 chamadas, mais 302 chamadas nas últimas 24 horas.

No que diz respeito à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 2.498 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

Quanto à vigilância de viajantes, 13.207 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.