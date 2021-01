Hospitais de Coimbra e Guarda perto da rutura

Veja também:

O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e o Hospital da Guarda estão perto do limite da capacidade para atendimento de doentes com Covid-19.

A situação é admitida pelas administrações. Em Coimbra, falando numa conferência de imprensa, o presidente do conselho de administração Carlos Santos sublinha que o quadro é complexo, nomeadamente no atendimento de doentes em situação crítica.

“Relativamente aos doentes críticos, temos neste momento uma taxa de ocupação muito superior a 90%. Não estamos no limite, mas estamos muito próximos do limite e qualquer alteração na condição clínica dos doentes internados pode fazer com que a nossa capacidade de resposta chegue ao limite”, avisa.

O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra revela que está a ser necessário reconverter vários espaços para acolher os doentes com Covid-19, isto para além da suspensão de cirurgias.

“O alargamento da capacidade de resposta que está a ser feito, está a ser à custa, como referi, de alguma atividade cirúrgica não essencial. Vamos ter de utilizar e reconverter uma unidade de internamento de otorrinolaringologia para responder a doentes Covid positivos no polo HUC e vamos ter também o alargamento de duas unidades com 19 camas no HG que vão ser reconvertidas para Covid”, diz Carlos Santos.

O administrador explica que nesta altura a sua equipa tem de fazer o que pode, e não o que gostaria. “Nem sempre é possível ir ao encontro das expetativas dos profissionais como queríamos e como gostaríamos, e ter as equipas dotadas com o número de elementos que gostariam de ver. Não só porque não existem, como porque não se podem desfalcar as equipas do serviço de urgência do polo HUC porque também se tem de dar resposta a um afluxo muito significativo de um número sempre superior a 300 urgências diárias”, explica.