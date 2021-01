​Covid-19: "Portugal atravessa dos picos mais acentuados após festas de fim de ano"

Veja também:



Na sequência das festas de fim de ano, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a viver um dos maiores picos de pressão, por casos de Covid-19, desde o início da pandemia e o embate ainda só está no início. O alerta é lançado, em declarações à Renascença, pelo presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.



Carlos Cortes diz que é todo o SNS que está próximo do limite, não se refere apenas aos hospitais do Centro.

“A situação nos hospitais do Centro, provavelmente, é muito semelhante àquela que acontece no resto do país. Já começamos a sentir o impacto daquilo que aconteceu no final do ano. As pessoas juntaram-se e isso teve repercussões. Várias dessas pessoas ficaram infetadas e agora estão internadas nos hospitais”, afirma o responsável da Ordem dos Médicos.

Carlos Cortes não tem dúvidas de que o Serviço Nacional de Saúde “está neste momento a atravessar uma fase de grande dificuldade devido ao número de casos”, muito próximo do limite.

“Esta fase era espectável. Não era nenhuma surpresa. Há um aumento dos casos covid e dos internamentos. O CHUC [Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra] tem quase o dobro de doentes internados do que tinha na primeira vaga da pandemia, mas tem “menos profissionais no serviço de medicina”, sustenta.