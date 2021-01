Torreense-Alverca adiado devido à situação vivida por Alex Apolinário

O jogo entre Torreense e Alverca, do Campeonato de Portugal, que estava agendado para domingo, foi adiado por “não estarem reunidas as condições” para que se realize, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta terça-feira, no site oficial.

De acordo com a nota divulgada, os dois clubes e a FPF acordaram o adiamento do encontro da 11.ª jornada da série F do Campeonato de Portugal, face à situação vivida pelo jogador do Alverca Alex Apolinário, que no domingo sofreu uma paragem cardiorrespiratória.

A partida “será posteriormente agendada para data a acordar entre os dois emblemas”, anunciou a FPF, que endereçou “votos de solidariedade para com o jogador Alex Apolinário e o clube”.