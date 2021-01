Tondela empresta Rúben Fonseca ao Salgueiros

O Tondela anunciou, esta terça-feira, a cedência de Rúben Fonseca ao Salgueiros, 7.º classificado da Série C do Campeonato de Portugal.

O ponta de lança, de 20 anos, fez três jogos pelos beirões, esta temporada, depois de ter sido estreado na I Liga na época passada. Ainda não marcou pela equipa principal.

Com passagens pela formação do Feirense e do Benfica, Rúben Fonseca chegou a Tondela para integrar a equipa de juniores em 2018/19, época em que fez 20 golos, em 33 jogos.